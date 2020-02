Berlinale würdigt Hollywoodstar als "Giganten"

Europas Filmbranche trauert um Kirk Douglas

Paris (AFP) - Auch Europas Filmbranche trauert um Hollywood-Star Kirk Douglas: Die Berlinale nannte Douglas am Donnerstag in einer Kurzbotschaft auf Twitter "einen der letzten Giganten des goldenen Zeitalters des Kinos". Im Jahr 2001 hatte der Amerikaner den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk auf dem Berliner Festival erhalten.

Filmfestivals trauern um Kirk Douglas © AFP

Das Filmfestival in Cannes würdigte Douglas als "legendären Schauspieler". Die französische Schaupielerin Brigitte Bardot sagte, er bleibe "unsterblich in unserer Erinnerung und unseren Herzen". Bardot hatte den US-Schauspieler 1953 als 18-Jährige erstmals in Cannes getroffen. Bei demselben Festival lernte Douglas auch seine zweite Frau Anne Buydens kennen, die er 1954 heiratete.

"Auf Wiedersehen, Kirk Douglas (1916-2020)" schrieben die Organisatoren des Filmfestivals Venedig auf Twitter. Dazu stellten sie ein Zitat des Schauspielers: "Alle Kinder sind geborene Schauspieler, und ich bin immer noch ein Kind." Douglas war am Mittwoch im Alter von 103 Jahren gestorben.