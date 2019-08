Einwohner von Whaley Bridge können wieder in ihre Häuser zurückkehren

Evakuierung britischer Kleinstadt wegen drohenden Dammbruchs aufgehoben

London (AFP) - Nach einem drohenden Dammbruch hat sich die Lage in der englischen Kleinstadt Whaley Bridge wieder beruhigt. Die Evakuierung des Ortes wurde am Mittwoch aufgehoben, die mehr als 1500 betroffenen Einwohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Polizei lobte die "unglaubliche" Arbeit der Einsatzkräfte, die in den vergangenen Tagen die Staumauer stabilisiert und Wasser aus dem Toddbrook-Reservoir gepumpt hatten.

Der beschädigte Staudamm in Derbyshire © AFP

Teile von Whaley Bridge waren am Donnerstag evakuiert worden, weil nach heftigen Regenfällen Schäden an der Staumauer aufgetreten waren und der Damm zu brechen drohte. Die Feuerwehr pumpte unermüdlich Wasser aus dem Toddbrook-Reservoir, um die Gefahr eines Dammbruchs zu mindern. Ein Armee-Hubschrauber warf hunderte Tonnen Sand und Schotter auf die beschädigte Stelle ab.

Das Toddbrook-Reservoir wurde im 19. Jahrhundert gebaut. Whaley Bridge liegt rund 25 Kilometer südöstlich von Manchester in der Grafschaft Derbyshire.