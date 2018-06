11.000 Dollar aus Koffer des Nigerianers entwendet

Ex-Arsenal-Spieler Kanu auf Moskauer Flughafen bestohlen

Moskau (AFP) - Im WM-Gastgeberland Russland sind dem früheren Arsenal- und Inter-Mailand-Spieler Nwankwo Kanu 11.000 Dollar (9300 Euro) aus seinem Koffer gestohlen worden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Tass berichtete, ereignete sich der Diebstahl, als Kanu am Moskauer Flughafen Scheremetjewo umstieg, um zu einem Freundschaftsspiel in Kaliningrad zu fliegen. Die Polizei habe daraufhin zwei Arbeiter festgenommen, die das Gepäck von Kanus Flieger aus London ausgeladen hatten.

Foul an Kanu © AFP

Die beiden Verdächtigen hätten dem 41-jährigen Fußballer das Geld gestohlen und es werde schon bald seinem Besitzer zurückgegeben, erklärte Polizeisprecherin Irina Wolk.

Am 14. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Moskau und die russische Exklave Kaliningrad gehören zu den elf Austragungsorten. Die ersten Nationalmannschaften werden in dieser Woche in Russland erwartet.

Kanu hatte in Kaliningrad an einem Freundschaftsspiel zwischen internationalen Fußball-Legenden und altgedienten russischen Spielern teilgenommen, das der Welt-Fußballverband Fifa organisiert hatte. Kanus Mannschaft gewann mit 6:4. Der Mittelfeldspieler war früher der Kapitain der nigerianischen Nationalmannschaft.