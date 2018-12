Schauspielerin prangert "strukturelle Gewalt der Eliten" an

Ex-"Baywatch"-Star Pamela Anderson verärgert über Frankreichs Politik

Marseille (AFP) - Der ehemalige "Baywatch"-Star Pamela Anderson profiliert sich mit Analysen zur französischen Innenpolitik. In einer Serie von Twitter-Botschaften beklagte die kanadische Schauspielerin am Montag die "strukturelle Gewalt der Eliten", welche den Protest der "Gelbwesten"-Demonstranten provoziere. "Ich verachte Gewalt", ließ sie ihre Twitter-Follower wissen. Zugleich beklagte sie die "wachsenden Spannungen zwischen den Eliten in den Metropolen und den Armen auf dem Land".

Anderson bei einer Tierschutzaktion in Frankreich © AFP

Mit Blick auf die "Gelbwesten" stellte Anderson die Frage: "Was sind die Gewalt dieser Leute und all die brennenden Luxuslimousinen im Vergleich zur strukturellen Gewalt der Eliten in Frankreich und weltweit?" Anderson rief die Demonstranten dazu auf, ihre Energie nicht für Gewalt, sondern für die Schaffung einer "gerechten und egalitären Gesellschaft" einzusetzen.

In der legendären Serie "Baywatch" hatte Pamela Anderson früher an der Seite von David Hasselhoff einen Strand bewacht. Zuletzt machte sie in ihrer Wahlheimat Frankreich vor allem mit Aktionen zum Tierschutz von sich reden. Sie ist mit dem Fußballer Adil Rami liiert und lebt in Marseille.