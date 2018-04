80-Jähriger muss nach Schuldspruch elektronische Fußfessel tragen

Ex-Fernsehstar Cosby unter Hausarrest gestellt

Norristown (AFP) - Nach dem Schuldspruch wegen sexuellen Missbrauchs hat ein Gericht den früheren US-Fernsehstar Bill Cosby unter Hausarrest gestellt. Bis zur Verkündung des Strafmaßes dürfe der 80-Jährige sein Haus in Cheltenham nahe Philadelphia nur auf Antrag für Arzttermine oder Treffen mit seinen Anwälten verlassen, verfügte ein Richter am Freitag. Zudem muss Cosby eine elektronische Fußfessel tragen.

Bill Cosby am Donnerstag nach dem Schuldspruch © AFP

Ein Gericht hatte Cosby am Donnerstag wegen sexuellen Missbrauchs schuldig befunden. Der einstige Comedy-Star wird von etwa 60 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, jedoch sind die meisten Fälle verjährt. Vor Gericht musste er sich wegen eines Falls aus dem Jahr 2004 verantworten.

Der Richter verfügte am Freitag auch, dass Cosby einer Untersuchung mit Blick auf ein möglicherweise von ihm ausgehendes Risiko weiterer sexueller Straftaten unterziehen muss. Die Verkündung des Strafmaßes gegen den gefallenen Fernsehstar wird in den kommenden zwei Monaten erwartet. Cosbys Anwalt hat bereits Berufung gegen das Urteil angekündigt.

Cosby wurde in den USA jahrzehntelang als "America's Dad" verehrt. In der Rolle als liebenswürdiger Arzt und gutmütiger Familienvater in seiner "Cosby Show" war er einer der beliebtesten TV-Stars des Landes. Seit dem Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe fiel er jedoch beim Publikum und ehemaligen Kollegen aus der Showbranche in Ungnade.