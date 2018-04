Anschließend wurde 45-Jährigem gutartiger Tumor entfernt

Ex-Formel-1-Fahrer Rubens Barrichello erlitt leichten Schlaganfall

Rio de Janeiro (AFP) - Der ehemalige Formel-1-Fahrer Rubens Barrichello hat Anfang des Jahres einen leichten Schlaganfall erlitten. Während des Duschens habe er plötzlich starke Schmerzen im Kopf gehabt, sagte der 45-Jährige am Montag dem Sender Globo Television. "Ich dachte: Oh nein, mein Motor ist kaputt." Er sei sofort ins Krankenhaus gefahren. Anschließend sei zudem ein gutartiger Tumor in seinem Nacken entdeckt worden.

Barrichello gewann elf Formel-1-Rennen © AFP

Der Tumor sei entfernt worden, da er schnell gewachsen sei, sagte Barrichello. Er sei "der glücklichste Mann der Welt". Der frühere Teamgefährte von Michael Schumacher bei Ferrari hatte sich 2011 aus der Formel-1 zurückgezogen. Er erzielte in der Königsklasse des Motorsports insgesamt elf Grand-Prix-Siege.