Polizei: Bisher keinen Kontakt zu den Entführern

Ex-Fußball-Nationalspieler Obodo in Nigeria entführt

Warri (AFP) - Nigerias ehemaliger Fußballnationalspieler Christian Obodo ist in seiner Heimat entführt worden. Der 36-Jährige sei von bewaffneten Unbekannten am Sonntag in der Stadt Warri im Süden des Landes verschleppt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittler verfolgten demnach eine Spur. Noch sei aber nicht gelungen, mit den Entführern in Kontakt zu treten.

Nigerias Ex-Nationalspieler Christian Obodo © AFP

Ein Freund von Obodo sagte der Nachrichtenagentur AFP, der 36-Jährige sei verschleppt worden, als er auf einer Straße anhielt, um Bananen zu kaufen. Demnach saß auch seine Freundin im Fahrzeug, als die bewaffneten Täter den Spieler in ein anders Auto zerrten und davonfuhren.

Obodo, der mehr als zehn Jahre in der italienischen Liga Serie A für die Fußballklubs Fiorentina und Udinese spielte, war 2012 schon einmal in derselben Region entführt worden. Polizisten konnten ihn jedoch einen Tag später wieder befreien. Die Entführer forderten damals rund 150.000 Euro Lösegeld.