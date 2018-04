55-Jährige muss wohl für immer hinter Gitter

Ex-Kinderfrau in den USA der Tötung zweier Kinder für schuldig befunden

New York (AFP) - In den USA ist eine ehemalige Kinderfrau für schuldig befunden worden, zwei ihr anvertraute Kinder erstochen zu haben. Nach zweitägigen Beratungen befanden die zwölf Geschworenen in New York die 55-jährige Yoselyn Ortega für schuldig, im Oktober 2012 ein sechsjähriges Mädchen und einen zweijährigen Jungen mit einem Küchenmesser im Badezimmer der elterlichen Wohnung in Manhattan getötet zu haben.

Gedenken an getötete Kinder in Manhattan © AFP

Die Verteidigung hatte versucht, die Geschworenen-Jury davon zu überzeugen, dass Ortega wegen psychischer Probleme unzurechnungsfähig gewesen sei. Die Geschworenen wiesen das zurück. Laut Staatsanwaltschaft hegte die Kinderfrau tiefen Groll gegen die Mutter der Kinder. Die Tötungen seien geplant gewesen.

Der Vater der Kinder, Kevin Krim, brach nach dem Schuldspruch vor dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New York in Tränen aus. "Danke", murmelte er US-Medienberichten zufolge an die Geschworenen gerichtet.

Ortega dürfte nun den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen. Das Strafmaß soll am 14. Mai verkündet werden.

Der Fall hatte berufstätige Eltern in aller Welt schockiert. Er inspirierte die französische Autorin Leila Slimani zu einem Bestseller, der die Beziehung zwischen einer berufstätigen Mutter und einem Kindermädchen analysiert.