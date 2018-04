Klinikeinweisung einen Tag nach Beerdigung seiner Frau Barbara

Ex-US-Präsident George H.W. Bush ins Krankenhaus eingeliefert

Washington (AFP) - Kurz nach der Beerdigung seiner Frau ist der frühere US-Präsident George H.W. Bush ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 93-Jährige werde wegen einer "Infektion" behandelt, "die sich auf das Blut ausgeweitet hat", erklärte Bushs Sprecher Jim McGrath am Montag. Die Behandlung schlage an, Bush scheine auf dem Weg der Besserung zu sein.

George H.W. Bush bei der Beerdigung seiner Frau Barbara © AFP

Der Ex-Präsident kam demnach bereits am Sonntag in die Klinik in Houston im Bundesstaat Texas. Erst einen Tag zuvor war seine Frau Barbara beerdigt worden. Sie war am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben.

George H.W. Bush war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist der Vater des späteren US-Präsidenten George W. Bush und des Ex-Gouverneurs von Florida und Ex-Präsidentschaftskandidaten Jeb Bush. Der 93-Jährige leidet an Parkinson und sitzt im Rollstuhl.