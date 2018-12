27-jähriger Wiesbadener muss sich nun mit Strafanzeige auseinandersetzen

Exhibitionist auf der Autobahn ruft Polizei auf den Plan

Mainz (AFP) - Ein Exhibitionist am Steuer hat in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz ausgelöst. Nach Angaben der Mainzer Polizei wurde die Polizeiautobahnstation Heidesheim gegen 6.00 Uhr über einen Mann informiert, der kurz zuvor nackt und onanierend mit seinem Auto auf der A 61 unterwegs war und einen Niederländer belästigt haben soll.

Blaulicht der Polizei © AFP

Polizisten konnten den 27-jährigen Wiesbadener wenig später an der A 60 bei Hechtsheim anhalten. Eine plausible Erklärung für sein Verhalten konnte der Nackte den Beamten nicht geben. Den Wiesbadener erwartet nun eine Strafanzeige.