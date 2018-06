Erster Kakadu aus Australasien erreichte offenbar im 13. Jahrhundert Sizilien

Experten: Historische Kakadu-Bilder deuten auf Handel mit Australien im Mittelalter hin

Sydney (AFP) - Kakadu-Zeichnungen in einem europäischen Buch aus dem 13. Jahrhundert deuten nach Ansicht von Experten darauf hin, dass bereits im Mittelalter Handel mit Australien getrieben wurde. In dem Lehrbuch "De Arte Venandi cum Avibus" (Über die Kunst, mit Vögeln zu jagen), das Friedrich II. - König von Sizilien und Kaiser des römisch-deutschen Reiches - zwischen 1241 und 1248 verfasste, sind vier Bilder eines weißen Kakadus zu sehen, der in Australien sowie nördlich davon zuhause sei, teilten Wissenschaftler am Dienstag in Sydney mit.

Kakadu-Bilder finden sich in mittelalterlichem Buch © AFP

Die farbigen Zeichnungen sind 250 Jahre älter als das Altarbild "Madonna della Vittoria" von Andrea Mantegna aus dem Jahr 1496, auf dem bislang die älteste Abbildung eines Kakadus vermutet wurde.

Heather Dalton, Forschungsstipendiatin an der Universität von Melbourne, veröffentlichte im Jahr 2014 einen Artikel über den Kakadu auf Mantegnas Gemälde. Auf diesen Artikel stießen drei Wissenschaftler am Finnischen Institut in Rom. Sie befassten sich mit dem Lehrbuch von Friedrich II. und stellten fest, dass es deutlich ältere Abbildungen des Kakadus enthält.

Die vier Wissenschaftler fanden schließlich gemeinsam heraus, dass es sich bei dem von Friedrich II. gezeigten Vogel vermutlich um einen weiblichen Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita) oder eine von drei Unterarten handelt. Damit stammte er den Forschern zufolge aus der Region Australasien, zu der Australien, Neu Guinea sowie die vorgelagerten Inseln und Teile Indonesiens gezählt werden.

Die Forscher gehen nunmehr davon aus, dass im Norden Australiens schon deutlich früher Handel getrieben wurde als bislang vermutet. Es habe See- und Landverbindungen nach Indonesien, China, Ägypten und weiter nach Europa gegeben, sagte Dalton.

Der lateinische Text neben einem der Bilder deute darauf hin, dass der Kakadu ein Geschenk des vierten Ayyubischen Sultans von Ägypten an Friedrich II. gewesen sei. Der Vogel sei vermutlich über Kairo nach Sizilien gelangt.

Dass ein Kakadu im 13. Jahrhundert Sizilien erreicht habe, zeige, dass Händler im Norden Australiens Teil eines florierenden Netzwerks gewesen seien, das bis in den Nahen Osten und darüber hinaus nach Westen reichte. Die erste dokumentierte Ankunft von Europäern auf dem australischen Kontinent fand nach Angaben der Australischen Nationalbibliothek im Jahr 1606 statt.