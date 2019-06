Vietnam beruft Kommission ein - Auch vier Russen dabei

Experten sollen Erhalt der Mumie von Ho Chi Minh sichern

Hanoi (AFP) - Vietnam will mit russischer Expertenhilfe den einbalsamierten Leichnam von Revolutionsführer Ho Chi Minh für die Zukunft präparieren lassen. Ein aus elf Spezialisten bestehendes Gremium, darunter als einzige Ausländer vier Russen, solle den "Zustand des Körpers von Präsident Ho Chi Minh untersuchen", hieß es in einer am Donnerstag auf der Regierungswebsite veröffentlichten Erklärung. Die Kommission habe den Auftrag, "technische Methoden und Pläne" zu prüfen, um die "absolute Sicherheit" für den Leichnam auch künftig zu gewährleisten.

Mausoleum von Ho Chi Minh in Hanoi © AFP

Der in Vietnam gottgleich vereehrte Ho Chi Minh wurde gleich nach seinem Tod am 2. September 1969 einbalsamiert. Er selbst hatte zu Lebzeiten den ausdrücklichen Wunsch geäußert, eingeäschert zu werden. Die Asche sollte nach seinem Willen im Norden und im Süden des Landes verstreut werden.

Der Leichnam des kommunistischen Führers wird nunmehr seit fast 50 Jahren in einem Mausoleum in der Hauptstadt Hanoi aufbewahrt. Sein Konterfei ist im Land nach wie vor fast allgegenwärtig: Es hängt in Behörden, ziert Memorabilia und blickt von Buchdeckeln oder Plakaten.