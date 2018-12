Laut Polizei mehrere Leichtverletzte - Vier Tatverdächtige festgenommen

Explosion von Feuerwerkskörper löst verängstigte Reaktionen in Dortmund aus

Dortmund (AFP) - In Dortmund hat die Explosion von einem Feuerwerkskörper in einem Einkaufszentrum am Samstag bei zahlreichen Besuchern zu verängstigten Reaktionen geführt. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vier polizeibekannte Jugendliche wurden wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung festgenommen.

Blaulicht der Polizei © AFP

Nach Angaben der Polizei gab es in dem Einkaufszentrum am frühen Samstagabend einen lauten Knall, in dessen Folge hunderte Besucher verängstigt das Gebäude verließen. Von den insgesamt zehn Verletzten, von denen zwei im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten, erlitten demnach einige einen Schock oder verletzten sich beim Verlassen der Geschäfte leicht.

Nach zahlreichen Hinweisen von Zeugen wurden wenig später vier Jugendliche aus Dortmund im Alter von 14 und 15 Jahren festgenommen, die für das Zünden verantwortlich sein sollen. Nach Angaben der Polizei verhielten sie sich gegenüber den Beamten aggressiv und mussten gefesselt zur Polizeiwache gebracht werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen ermittelt. Auch gegen einen fünften Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.