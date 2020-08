Influencer wurde in geplündertem Einkaufszentrum gesehen

FBI durchsucht Haus von Youtube-Star Jake Paul

Los Angeles (AFP) - Schwer bewaffnete Beamte der US-Bundespolizei FBI haben das Haus des Youtube-Stars Jake Paul in Kalifornien durchsucht. Von US-Medien verbreitete Aufnahmen zeigen, wie Polizisten große Schusswaffen aus der Villa in Calabasas nahe Los Angeles tragen. In Pauls Haus sei am Mittwoch ein Durchsuchungsbefehl vollstreckt worden, während der Youtuber verreist gewesen sei, erklärte sein Anwalt.

Jake Paul hat auf Youtube mehr als 20 Millionen Abonnenten © AFP

Dem 22-Jährigen, der sich bereits als Schauspieler, Rapper und Boxer versucht hat, folgen auf Youtube mehr als 20 Millionen Menschen. Im Mai waren Ermittlungen gegen ihn angelaufen, nachdem er in einem bei Anti-Rassismus-Protesten geplünderten Einkaufszentrum in Arizona gesehen worden war.

Pauls Anwalt betonte, sein Mandant sei bereit, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Erst im vergangenen Monat hatte der Youtuber sich eine öffentliche Rüge des Bürgermeisters von Calabasas eingehandelt, weil er seine Promi-Nachbarn mit lärmenden Partys genervt hatte.

Pauls Youtube-Kanal wirbt mit "lustigen Videos, Schauspiel, Aktionsport und verrückten Abenteuern". Sein großer Bruder Logan Paul ist ebenfalls ein bekannter Youtuber und hat sogar noch zwei Millionen Abonnenten mehr.