F8-Konferenz sollte Anfang Mai im Silicon Valley stattfinden

Facebook sagt wegen Coronavirus jährliche Entwicklerkonferenz ab

San Francisco (AFP) - Wegen des neuartigen Coronavirus sagt der Online-Riese Facebook seine jährliche Entwicklerkonferenz ab. Der Konzern erklärte am Donnerstag, "Gesundheit und Sicherheit" der Facebook-Partner und Mitarbeiter hätten Vorrang. Deswegen sei die "schwierige Entscheidung" getroffen worden, die für Anfang Mai im kalifornischen San José geplante Konferenz mit dem Namen F8 abzusagen.

Facebook sagt Entwicklerkonferenz F8 ab © AFP

Anstelle der Konferenz im Silicon Valley sollen nun Videos und Vorträge gestreamt werden. Angedacht sind laut Facebook auch Versammlungen im kleineren Rahmen. Bei der F8-Konferenz treffen sich jedes Jahr tausende Software-Entwickler, die mit Facebook zusammenarbeiten.

Angesichts der wachsenden Furcht vor dem Coronavirus waren bereits zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt worden, unter anderem die Mobilfunkmesse World Mobile Congress in Barcelona.

In den USA wurden bislang 60 Patienten mit dem Coronavirus bestätigt. 45 von ihnen waren nach einer Infektion in China oder auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" in die USA gebracht worden. Inzwischen gibt es einen Patienten, bei dem unklar ist, wie er sich ansteckte. Er hatte weder eines der betroffenen Gebiete bereist, noch war er mit einem anderen bestätigten Coronavirus-Patienten in Kontakt gekommen.