Zuckerberg kündigt Einstieg in seriöse Partnerschaftsvermittlung an

Facebook will Nutzer mit neuer Dating-Funktion verkuppeln

San José (AFP) - Das soziale Netzwerk Facebook will seine Nutzer künftig bei der Partnersuche unterstützen. Konzernchef Mark Zuckerberg kündigte am Dienstag auf der jährlichen Entwicklerkonferenz in San José einen neuen Dating-Service von Facebook an. "Es soll hier um den Aufbau echter, langfristiger Beziehungen gehen, nicht um schnelle Abenteuer", sagte Zuckerberg.

Zuckerberg bei Facebook-Konferenz in San José © AFP

Interessierte Nutzer sollen künftig neben ihrem herkömmlichen Facebook-Profil ein gesondertes Dating-Profil zur Partnersuche angelegen können, sagte Zuckerberg. "Basierend auf Präferenzen, gemeinsamen Interessen und gemeinsamen Freunden werden dann potenzielle Treffer vorgeschlagen", sagte Zuckerberg.

Die Facebook-Dating-Funktion werde von Grund auf neu entwickelt und lege besonderen Wert auf Sicherheit und Datenschutz, beteuerte Zuckerberg. Der Konzern steht derzeit wegen eines massiven Datenskandals unter starkem Druck.

Mit der neuen Partnerschaftsvermittlung bleibe Facebook bei seinem Kerngeschäft, sagte Zuckerberg: "Die Leute nutzen Facebook bereits, um neue Leute zu treffen, und wir wollen diese Erfahrung noch besser machen."

Rund 200 Millionen Facebook-Nutzer identifizierten sich als Single, sagte Zuckerberg - und er verwies darauf, dass in den USA inzwischen jede dritte Ehe durch eine Bekanntschaft über das Internet beginne.