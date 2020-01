Rund 400.000 Euro Schaden

Fahrer schrottet nagelneuen Sportwagen auf Autobahn in Hessen

Darmstadt (AFP) - Ein 53-Jähriger hat in Hessen seinen nagelneuen Sportwagen zu Schrott gefahren. Bei dem Unfall auf der Autobahn bei Gernsheim entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte. Der Mann aus dem Landkreis Esslingen kam am Donnerstagabend mit seinem italienischen Gefährt von der Fahrbahn ab, touchierte mehrfach die Leitplanken und blieb schließlich darunter stecken.

Bei der Bergung mussten die Helfer schweres Gerät einsetzen. Der Fahrer blieb indessen unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.