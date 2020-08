Linienbus prallt frontal gegen Baum - Fünf Verletzte in Kliniken behandelt

Fahrerin und 13 Schulkinder bei Busunfall in Nordrhein-Westfalen verletzt

Siegen (AFP) - Bei einem Busunfall auf einer Landstraße im nordrhein-westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein sind am Montag 14 Menschen verletzt worden. Die Fahrerin des mit insgesamt 28 Schulkindern besetzten Linienbusses war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Bus frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei in Siegen mitteilte. Die 42-Jährige und vier Kinder mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Am Unfallort bei Wilnsdorf-Flammersbach kümmerten sich Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorger und der Opferschutz der Polizei um die Betroffenen. Aufschluss über die genaue Unfallursache sollen die weiteren Ermittlungen geben.