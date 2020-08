Fahrraddemonstration zum CSD startet in Hamburg

Hamburg (AFP) - In der Hamburger Innenstadt startet am Samstag (12.00 Uhr) eine Fahrraddemonstration aus Anlass der alljährlichen CSD-Feiern. Die Organisatoren des Vereins Hamburg Pride erwarteten nach eigenen Angaben bis zu 3000 Teilnehmer, die sich unter Wahrung von Abstands- und Hygienevorschriften für die Rechte von Homosexuellen einsetzen wollen. Es ist eine der wenigen realen CSD-Veranstaltungen in Deutschland in diesem Jahr.

Mann mit Regenbogenmaske © AFP

Wegen der Corona-Pandemie wurden die großen Demonstrationen und Festivalwochen, zu denen sich in Städten wie Berlin, Hamburg und Köln sonst hunderttausend Menschen versammeln, abgesagt. Der offizielle Berliner CSD etwa fand virtuell statt. Bei der Hamburger Fahrraddemonstration müssen die Teilnehmer den Mindestabstand einhalten und Mundschutz trage. Außerdem starten sie in kleineren Gruppen. Die Route ist geheim, um keine Zuschauermassen anzuziehen.