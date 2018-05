22-Jährige wurde von Notruf-Mitarbeiterin verspottet und starb

Familie der toten Naomi verlangt Gerechtigkeit

Straßburg (AFP) - Im Elsass fordert die Familie einer jungen Frau Gerechtigkeit, die vom Notruf nicht ernst genommen wurde und starb. Die Eltern von Naomi Musenga beklagten am Donnerstagabend in Straßburg einen eklatanten "Mangel an Humanität" im Fall ihrer Tochter, die mit nur 22 Jahren verstarb.

Die Familie der toten Naomi fordert Gerechtigkeit © AFP

Ihr Vater Mukole Musenga sagte: "Unser wichtigstes Anliegen für unser geliebtes Kind ist, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird." Die Umstände des Todes seiner Tochter hätten ihn schockiert, sagte er bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit seiner Frau und einer seiner Töchter.

Naomi Musenga hatte Ende Dezember wegen sehr starker Bauchschmerzen den Notruf gewählt und die Sorge geäußert, sie werde sterben. Eine Notdienst-Mitarbeiterin antwortete: "Natürlich wirst du irgendwann sterben, wie alle anderen auch."

Die Familie setzte durch, dass die Aufzeichnung des Anrufs öffentlich wurde. Darauf ist zu hören, wie sich die Notruf-Mitarbeiterin mit einem Kollegen über Musenga lustig macht. Die junge Frau starb schließlich an multiples Organversagen.

Die Notdienst-Mitarbeiterin wurde vom Dienst suspendiert, die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet. Der Fall sorgt in Frankreich für große Empörung.