Fans von K-Pop-Band BTS sammeln eine Million Dollar für Kampf gegen Rassismus

Seoul (AFP) - Fans der südkoreanischen K-Pop-Band BTS haben eine Million Dollar (885.000 Euro) für die Anti-Rassismusbewegung Black Lives Matter gesammelt - und damit die gleiche Summe wie ihre Idole gespendet. "Genauso wie BTS haben wir eine Million Dollar gegeben", erklärten am Montag die Organisatoren der Fan-Sammlung. Mit dem Geld sollten unter anderem in den USA und anderswo Kautionszahlungen für Menschen finanziert werden, die bei Demonstrationen gegen Polizeigewalt festgenommen wurden.

Die Megastars von BTS und das Management der Gruppe hatten in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass sie gemeinsam eine Million Dollar an die Bewegung Black Lives Matter gegeben hätten. "Wir sind gegen Rassismus. Wir verurteilen Gewalt", erklärten die sieben Mitglieder der Band mit Blick auf die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA.

Daraufhin starteten die Fans der Gruppe auf Twitter eine Aktion mit dem Ziel, ebenfalls eine Million Dollar zu sammeln. Diese Summe kam innerhalb von 24 Stunden durch 35.000 Spender zusammen, wie die Organisatoren am Montag vermeldeten.

Die Boygroup BTS ist ein globales Musikphänomen. Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannten Stars sind Südkoreas bekanntester und erfolgreichster Musikexport. Obwohl die Band vor allem auf Koreanisch singt, hat sie Fans auf der ganzen Welt.

BTS war die erste K-Pop-Gruppe, die Musikcharts in den USA und Großbritannien stürmte. Die Musiker spielten vor ausverkauften Hallen in Los Angeles, Chicago, Paris und London. Die Abkürzung BTS steht für "Bangtan Sonyeondan", was so viel heißt wie: "Kugelsichere Pfadfinder".