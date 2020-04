Behörden melden 574 Todesfälle innerhalb eines Tages

Fast 15.000 Coronavirus-Tote in Frankreich

Paris (AFP) - In Frankreich sind inzwischen fast 15.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. In den vergangenen 24 Stunden seien 574 Todesfälle gemeldet worden, teilte die Gesundheitsbehörde DGS am Montagabend mit. Die Gesamtzahl der Todesopfer sei damit auf 14.967 gestiegen.

Ärztin in einem Krankenhaus in Montpellier in Südfrankreich © AFP

Staatschef Emmanuel Macron will am Abend zum dritten Mal eine Fernsehansprache zur Corona-Krise halten. Es wird damit gerechnet, dass er eine Verlängerung der Ausgangssperre bis in den Mai hinein verkündet. Für die Franzosen besteht seit Mitte März eine strikte Ausgangssperre.