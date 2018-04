Verfahren vor Landgericht Gießen

Fast 20 Jahre nach Tod Prozess um Mord an achtjähriger Johanna

Gießen (AFP) - Fast 20 Jahre nach dem Tod der achtjährigen Johanna aus Hessen hat am Freitag vor dem Landgericht Gießen der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 41-jährige Rick J. wird verdächtigt, das Mädchen im September 1999 entführt, missbraucht und getötet zu haben. Er muss sich deshalb wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten.

Polizei bei Rekonstruktion der Entführung © AFP

Der Tatverdächtige wurde erst im Oktober 2017 nach jahrelangen Ermittlungen festgenommen. Die Leiche der achtjährige Johanna wurde im April 2000, also rund ein halbes Jahr nach der Tat, in einem Wald gefunden. Das Landgericht Gießen legte in dem Prozess zunächst Verhandlungstermine bis August fest.