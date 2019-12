Hollywood-Requisiten in Los Angeles versteigert

Fast 200.000 Dollar für den ersten Umhang von "Superman"

Los Angeles (AFP) - Fast 200.000 Dollar für den ersten Umhang von "Superman": Das rote Cape, das der Superhelden-Darsteller Christopher Reeve im ersten "Superman"-Film von 1979 getragen hatte, wurde am Montag bei einer Auktion in Los Angeles für 193.750 Dollar (rund 173.700 Euro) versteigert, wie das Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte. Reeves hatte beim Dreh der Comic-Verfilmung insgesamt sechs Umhänge getragen. Der Umhang, der in Los Angeles unter den Hammer kam, war nach Angaben von Julien's Auctions aber der erste.

Beim Dreh von "Superman" wurden sechs Umhänge verwendet © AFP

Bei der Versteigerung kam eine ganze Sammlung von Hollywood-Requisiten unter den Hammer, insgesamt rund 400 Stücke. Abnehmer fanden auch mehrere "Star Trek"-Kostüme. Eine Uniform, die Patrick Stewart in der Rolle des Captain Jean-Luc Picard getragen hatte, wurde für 28.800 Dollar versteigert. Ein Romulaner-Kostüm von Leonard Nimoy als Captain Spock aus der Serie "Star Trek - Deep Space Nine" erzielte 20.000 Dollar.

Ein Overall von Dan Akroyd aus "Ghostbusters II" wurde in Los Angeles für 32.000 Dollar versteigert. Als wertvollstes Stück der Auktion galt eigentlich die Pfeife von Bilbo Beutlin aus "Der Herr der Ringe". Sie fand aber keinen Abnehmer.