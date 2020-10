Sprunghafter Anstieg nach 20.000 am Vortag

Fast 27.000 Corona-Neuinfektionen in Frankreich binnen 24 Stunden

Paris (AFP) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in Frankreich mit fast 27.000 einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 26.896 neue Corona-Fälle registriert, wie die Gesundheitsbehörden in Paris am Samstagabend mitteilten. Erst am Vortag war die Schwelle von 20.000 Neuinfektionen überschritten worden.

Die Zahlen in Frankreich steigen weiter stark an © AFP

Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Samstagabend 1456 Menschen behandelt, das waren 17 mehr als am Vortag. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie Anfang April lagen in Frankreich mehr als 7000 Corona-Patienten auf der Intensivstation.

54 Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden an Covid-19, womit die Zahl der Corona-Toten in Frankreich auf mindestens 32.684 stieg, wie die Behörden weiter mitteilten. Elf Prozent aller Corona-Tests an einem Tag fielen positiv aus - nach 10,4 Prozent am Freitag.

Angesichts der zweiten Welle an Corona-Infektionen gelten in vielen französischen Städten inzwischen wieder strikte Beschränkungen.