Linienbusse im Kreis Paderborn und in Duisburg gegen Bäume geprallt

Fast 40 Verletzte bei Busunfällen vor morgendlichem Schulbeginn in NRW

Paderborn (AFP) - Bei zwei Busunfällen sind am Dienstagmorgen in Nordrhein-Westfalen fast 40 Menschen verletzt worden, darunter offenbar zahlreiche Schüler. Bei Lichtenau im Kreis Paderborn fuhr im morgendlichen Schul- und Berufsverkehr ein Linienbus gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Mindestens 30 Insassen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Auch in Duisburg prallte ein Linienbus gegen einen Baum. Dabei gab es acht Verletzte.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

In beiden Fällen blieb die Unglücksursache zunächst unklar. Nach dem Unfall unweit von Paderborn wurde dem unverletzten Busfahrer wegen Verdachts auf Drogen- oder Medikamentenkonsum eine Blutprobe entnommen. Eine schwerverletzte 50-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen werden. Auch eine Zehnjährige galt als schwerverletzt.

Die anderen Verletzten dieses Unfalls im Alter von zehn bis 60 Jahren wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Noch bevor der Rettungsdienst am Unfallort eintraf, erreichten von Schülern verständigte Eltern sowie ein anderer Busfahrer den Unfallort und leisteten Erste Hilfe. Im Einsatz waren Feuerwehr und Rettungsdienst sowie mehrere Notärzte und zwei Rettungshubschrauber. Notfallseelsorger kümmerten sich um Businsassen und Angehörige.

Zu den mindestens acht Verletzten bei dem Unfall in Duisburg-Röttgersbach zählte nach Polizeiangaben auch der 35-jährige Busfahrer. Auch dieser Unfall ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr. In dem Linienbus befanden sich laut Polizei zur Unfallzeit etwa 30 Menschen. Zum Alter der Verletzten konnten die Ordnungshüter zunächst keine detaillierten Angaben machen. Nach ersten Erkenntnissen musste keiner der Verletzten stationär im Krankenhaus behandelt werden.