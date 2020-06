Mehr als 10.000 Neu-Infektionen binnen fünf Tagen

Fast 62.000 Corona-Infektionsfälle in Südafrika

Johannesburg (AFP) - Innerhalb von nur fünf Tagen hat sich die Zahl der Corona-Infektionsfälle in Südafrika um mehr als 10.000 erhöht. Wie offizielle Statistiken vom Freitag zeigten, wurden in dem Land inzwischen fast 62.000 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle stieg dem Gesundheitsministerium zufolge auf mehr als 1350.

Temperaturmessung bei einem Schüler in Johannesburg © AFP

Die Infektionsfälle konzentrieren sich größtenteils auf die bei Touristen beliebte Provinz Westkap, in der auch die Küstenmetropole Kapstadt liegt. Vergangene Woche hatte die südafrikanische Regierung die Einschränkungen wegen der Pandemie umfassend gelockert. Die meisten Unternehmen haben seither den Betrieb wieder aufgenommen, auch viele Schulen durften wieder öffnen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entfallen fast 25 Prozent aller registrierten Corona-Fälle in Afrika auf Südafrika. Am Donnerstag hatte die WHO vor einem dramatischen Anstieg bei den Infektionsfällen auf dem Kontinent gewarnt.