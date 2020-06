Bundesamt: E-Mails und Informationssuche führen Liste der Aktivitäten an

Fast 90 Prozent der über Zehnjährigen in Deutschland nutzen das Internet

Wiesbaden (AFP) - Nahezu neun von zehn Deutschen nutzen das Internet. Die Quote unter allen Menschen im Alter von über zehn Jahren lag im ersten Quartal vorigen Jahres bei 88 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Am häufigsten wurde das Internet demnach für E-Mails (79 Prozent der Nutzer) sowie die private Suche nach Informationen zu Waren und Dienstleistungen (78 Prozent) genutzt.

Logos von Kommunikationsapps auf einem Smartphone © AFP

Es folgten Kommunikation per Sofortnachrichtendienst (71 Prozent), der Konsum von Onlinenachrichten (64 Prozent), die Suche nach Gesundheitsthemen (60 Prozent) sowie die Nutzung von Funktionen aus dem Bereich des Onlinebankings (53 Prozent). Auch Videochats und Videotelefonate per Internet waren verbreitet. 52 Prozent der über Zehnjährigen hierzulande nutzten diese im ersten Quartal 2019.