US-Chefvirologe rechnet mit baldigem Erfolg bei Impfstoff-Suche

Fauci hält erneuten Corona-Lockdown in den USA nicht für nötig

Washington (AFP) - Der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, hält weitere Lockdown-Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in den USA für unnötig. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP sagte der Seuchenexperte am Donnerstag, er sei optimistisch, dass es schon bald einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus geben werde, um die Pandemie zu stoppen. Erste Testversuche seien "vielversprechend".

Further US lockdowns not needed, Fauci tells AFP © AFP

Fauci lehnt zusätzliche Lockdown-Maßnahmen ab, obwohl die USA weltweit die meisten bestätigten Covid-19-Infektionen und Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus haben. Während in den ehemaligen Epizentren New York und New Jersey die Covid-19-Ausbrüche weitgehend wieder unter Kontrolle gebracht sind, breitet sich das Virus derzeit in 20 Staaten des Landes zunehmend aus. In den betroffenen Regionen rät Fauci dazu, die Kontrollen zu verschärfen, aber nicht neue schaffen, wie etwa die Pflicht zu Hause zu bleiben.

Bezirke im Land, in denen es bisher keine Fälle gibt, sollten laut Fauci ihre Schulen wieder öffnen können. Bezüglich der Öffnung der Landesgrenzen aber hielt sich der 79-Jährige bedeckt und gab keinen Zeitplan vor.

Fauci leitet seit 1984 das Nationale Institut für Allergie und Infektionskrankheiten der USA. Seit dem Aufkommen von HIV hat sich Fauci mit sämtlichen Epidemien im Land auseinandergesetzt.

Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus hält Fauci für erfolgsversprechender als die bisher gescheiterte Herstellung eines Impfstoffs etwa gegen HIV. "Der Grund, warum ich zuversichtlicher bin, ist der, dass wir wissen, dass sich die meisten Menschen von Covid-19 erholen, weil ihr Immunsystem das Virus zerstört", sagte Fauci. "Die Natur hat uns also bereits den Beweis geliefert, dass es machbar ist."

Da geheilte Covid-19-Patienten virusbekämpfende Antikörper im Körper produzieren, halten Wissenschaftler es für möglich, diese Antikörper durch ein künstliches Antigen hervorzurufen.

Fauci sei "sehr beeindruckt" von den Ergebnissen einer britischen Studie über das Steroid Dexamethason, welches die Todesfälle unter Covid-19-Patienten, die an Beatmungsgeräte angeschlossen waren, um ein Drittel reduzieren konnte. Er warnte jedoch vor einer zu früheren Einnahme des Steroids. Dexamethason bewirkt die Unterdrückung einer anormalen Abwehrreaktion des Körpers nach einer Infektion, diese könnte ansonsten Organe im Körper schädigen.