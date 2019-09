Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls - Besitzer von Fluggerät unbekannt

Ferngesteuerte Drohne soll in Ostfriesland mehrere Tauben verletzt haben

Leer (AFP) - Eine Drohne hat im niedersächsischen Weener anscheinend mehrere Tauben verletzt. Wie die Polizei in Leer am Dienstag mitteilte, wurde das ferngesteuerte Fluggerät nach den bisherigen Ermittlungen offenbar in die Fluglinie der Vögel gesteuert. Wer die Drohne steuerte, war demnach noch unbekannt.

Tauben © AFP

Die verletzten Tauben wurden demnach am Montagmorgen in der Nähe eines Taubenschlags in der ostfriesischen Gemeinde bei Leer bemerkt. Die Beamten baten etwaige Zeugen des Geschehens, sich mit Hinweisen an die örtliche Polizei zu wenden.