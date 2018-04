43-Jährige studierte ursprünglich an der Deutschen Sporthochschule

Fernsehjournalistin Dunja Hayali moderiert ab Herbst das ZDF-"Sportstudio"

Mainz (AFP) - Die Journalistin Dunja Hayali verstärkt ab Herbst die Moderatoren-Mannschaft des ZDF-"Sportstudios" am Samstagabend. Das gab der Sender am Mittwoch in Mainz bekannt. Demnach wird sie die Sendung am 25. August zum ersten Mal moderieren. "Da wird ein Traum wahr", kommentierte Hayali ihre neue Aufgabe.

Dunja Hayali © AFP

Die 43-Jährige gehört zu den bekanntesten deutschen Fernsehjournalistinnen und Moderatorinnen. Sie hat im ZDF eine Talkshow und gehört zum Team des "Morgenmagazins". Sie studierte ursprünglich an der Deutschen Sporthochschule in Köln und arbeitete früher neun Jahre lang als Sportmoderatorin bei der Deutschen Welle, bevor sie zum "Morgenmagazin" wechselte.