Schwierige Löscharbeiten im Dach

Feuer im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main ausgebrochen

Frankfurt/Main (AFP) - Im Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war das Hauptgebäude in der Domstraße gegenüber der neuen Altstadt. Das Feuer sei im Dachbereich ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. "Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da das Dach aus Kupfer per Hand geöffnet werden muss." Die Arbeiten würden noch längere Zeit andauern.

Feuerwehr vor MMK in Frankfurt © AFP

Das 1991 eröffnete Museum gehört mit mehr als 5000 Kunstwerken von den 60er Jahren bis in die Gegenwart zu den bedeutendsten zeitgenössischen Museen in Deutschland. Der von dem Brand betroffene Standort ist wegen Renovierungsarbeiten bis zum 15. August geschlossen.