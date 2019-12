Polizei geht von Brandstiftung aus

Feuer in Mehrfamilienhaus im brandenburgischen Werder

Potsdam (AFP) - Im brandenburgischen Werder an der Havel ist in der Nacht zu Heiligabend ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Wie die Polizei in Potsdam am Dienstag mitteilte, gehen die Behörden von Brandstiftung aus. Offensichtlich sei eine in dem Gebäude abgestellte Couch in Brand gesteckt worden. Das Haus, in dem sich zu dem Zeitpunkt zahlreiche Menschen aufhielten, wurde evakuiert.

Brand in Mehrfamilienhaus in Werder an der Havel © AFP

Laut einem Bericht des Senders RBB steht ein Bewohner des fünfstöckigen Hauses unter Tatverdacht. Insgesamt wurden Medienberichten zufolge mehr als 30 Menschen teilweise über Drehleitern in Sicherheit gebracht. Angaben, wonach zwei Menschen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus kamen, bestätigte die Polizei allerdings nicht. Die Feuerwehr war kurz nach 02.30 Uhr alarmiert worden.