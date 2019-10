Gouverneur ruft wegen verheerender Waldbrände Notstand für ganz Kalifornien aus

Feuer in Weinbauregion Sonoma breitet sich weiter aus

Healdsburg (AFP) - Tausende Feuerwehrleute haben in der Nacht zum Montag gegen die sich weiter ausbreitenden Waldbrände im Norden Kaliforniens gekämpft. Gouverneur Gavin Newsom rief am Sonntag (Ortszeit) den Notstand für den gesamten US-Bundesstaat aus. Zehntausende Menschen wurden nach Angaben der Behörden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Besonders betroffen ist die nördlich von San Francisco gelegene Weinbauregion Sonoma. Wegen der großen Brandgefahr gab es außerdem massive Stromabschaltungen.

"Kincade"-Feuer in Sonoma © AFP

In Kalifornien wüten derzeit mehrere Waldbrände, die durch Hitze, Trockenheit und die Santa-Ana-Winde angefacht werden. In Los Angeles leitete die örtliche Feuerwehr am Montag Evakuierungsmaßnahmen ein, nachdem in der Nähe des berühmten Getty-Museums ein "sehr dynamisches" Feuer ausgebrochen war. Besondere Sorge bereitet den Behörden die Lage in Sonoma, wo seit Mittwoch das "Kincade"-Feuer nahe der Stadt Santa Rosa wütet.

Gouverneur Newsom erklärte wegen der Auswirkungen der "beispiellosen" Winde den Ausnahmezustand in ganz Kalifornien. "Mehr als 3000 Menschen sind im Einsatz, um sicherzustellen, dass die Evakuierungen gut verlaufen und die Menschen sie ernst nehmen", teilte Newsom mit.

"Die Polizei kam mit Lautsprechern", sagte Kathy Amundson, die ihre 90-jährige Mutter Joy in ihr Auto setzte und dann in Sicherheit in eine Notunterkunft in der Stadt Petaluma brachte. "Wir rochen Rauch, aber wir konnten ihn nicht sehen", sagte sie.

Der Polizeichef des Bezirks Sonoma, Mark Essick, sagte auf einer Pressekonferenz, dass hunderte Polizisten im Einsatz seien, um in den evakuierten Bereichen das Eigentum der Bewohner vor Plünderungen zu schützen.

Mehr als 3000 Feuerwehrleute sowie Löschflugzeuge und Helikopter bekämpften das "Kincade"-Feuer. Es breitete sich nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Montag auf eine Fläche von mehr als 14.000 Hektar aus. Bis Sonntag war der Brand nur zu zehn Prozent unter Kontrolle. Die Behörden erwarten, das Feuer nicht vor dem 7. November vollständig eingedämmt zu haben.

Die Flammen haben bereits Dutzende Gebäude zerstört, darunter auch das bekannte, 150 Jahre alte Weingut "Soda Rock Winery". "Wir sind am Boden zerstört", schrieben die Eigentümer auf Facebook. Das gesamte Personal sei in Sicherheit, hieß es in der Mitteilung.

Meteorologen warnten am Sonntag vor weiteren ungewöhnlich heftigen und anhaltenden Winden, die sich erst im Laufe des Montags abschwächen sollten. Ein Vertreter der Feuerwehr befürchtete eine noch größere Katastrophe, würde sich das Feuer weiter gen Westen über die wichtige Verkehrsader, die Autobahn 101, hinaus ausbreiten. In dieser Gegend habe es seit den 40er Jahren keine Brände gegeben, die alten Büsche und Bäume in dieser Region seien deshalb "besonders trocken".

Wegen der großen Brandgefahr hatte Kaliforniens größter Energieversorger PG&E (Pacific Gas & Electric) angekündigt, knapp einer Million Kunden Strom und Gas abzuschalten. Im vergangenen November hatten marode, beschädigte Stromleitungen von PG&E den verheerendsten Waldbrand in Kaliforniens Geschichte ausgelöst. Damals fielen insgesamt 86 Menschen den tödlichen Feuerwalzen zum Opfer.

Ein Vorfall an einer Hochspannungsleitung des Energieversorgers könnte auch Auslöser des "Kincade"-Feuers im Bezirk Sonoma sein. Gouverneur Newsom warf dem Unternehmen vor, seinen Profit "zu lange" über die Interessen der Menschen in Kalifornien gestellt zu haben. Dafür müsse es zur Rechenschaft gezogen werden. PG&E hat bereits vor Monaten Gläubigerschutzt beantragt.

Weitgehend Entwarnung gaben die Behörden unterdessen für die Region rund um Santa Clara bei Los Angeles. Rund 50.000 Menschen, die wegen des "Tick"-Feuers ihre Häuser verlassen mussten, konnten am Wochenende zurückkehren.