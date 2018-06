Zahl der Toten steigt auf mindestens 73

Feuervulkan in Guatemala bricht erneut aus

Guatemala-Stadt (AFP) - Der Feuervulkan (Volcán de Fuego) in Guatemala ist am Dienstag erneut ausgebrochen. Eine heftige Explosion erschütterte die bereits vom vorherigen Ausbruch verwüsteten Ortschaften, wie der Katastrophenschutz Conred mitteilte. Die Rettungsmaßnahmen hätten deshalb unterbrochen werden müssen. Sieben Gemeinden seien am Dienstag wegen der zunehmenden Aktivität des Vulkans evakuiert worden. Die Zahl der Toten stieg auf mindestens 73.

Suche nach Opfern im Bezirk Escuintla © AFP

Nach Angaben des Katastrophenschutzes stieß der Vulkan am Dienstag erneut einen sogenannten pyroklastischen Strom aus - eine Welle heißer Gase und glühenden Vulkangesteins. Unter Bewohnern der Ortschaft Escuintla in der Nähe des Vulkans brach Panik aus. Viele versuchten, mit dem Auto zu fliehen, wodurch ein Verkehrschaos ausgelöst wurde.

Der 3763 Meter hohe Feuervulkan, der 35 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt liegt, war schon seit Monaten ständig aktiv. Dennoch wurden die Menschen in seinem Umkreis von der Schnelligkeit und Heftigkeit der Eruption überrascht. Pyroklastische Ströme bewegen sich sehr viel schneller vorwärts als Lavaströme, so dass Anwohnern oft keine Zeit bleibt sich zu retten.

Der Vulkan war zunächst am Sonntagmorgen ausgebrochen, die verheerende Eruption dauerte insgesamt 16,5 Stunden. Vulkanologen warnten bereits vor der Möglichkeit weiterer Ausbrüche.