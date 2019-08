Ufer wegen Schlicks nicht erreichbar - Bauer übernimmt Rettung am Ende selbst

Feuerwehreinsatz wegen in Fluss gefangenem Kalb in Ostfriesland

Leer (AFP) - Ein hilfloses Kalb in einem Fluss hat in Ostfriesland einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie der Kreisfeuerwehrverband Leer mitteilte, bemerkte ein Zeuge das Tier am Montagabend in der Leda bei Nettelburg an einem Sperrwerk und alarmierte die Retter. Diese rückten aus und stellten fest, dass das Jungtier durch Schlick daran gehindert wurde, das Flussufer zu erreichen.

Während die Feuerwehrleute ein Boot einsatzbereit machten, ging ihr Einsatzleiter auf der Suche nach dem Besitzer zu einem nahen Bauernhof. Dort stieß er auf den Eigentümer, der daraufhin umgehend selbst ins Wasser ging, um sein entkräftetes Kalb zu retten. Ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war deshalb nicht mehr notwendig.