Niemand verletzt

Feuerwerkskörper entzündet Wäsche auf dem Balkon: Wohnungsbrand

Mannheim (AFP) - In Mannheim hat in der Silvesternacht vermutlich ein Feuerwerkskörper die Wäsche auf einem Balkon entzündet - und damit einen Wohnungsbrand ausgelöst. Die Bewohner seien zum Zeitpunkt des Feuers nicht zuhause gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Schaden liege bei rund 80.000 Euro.

Brennender Feuerwerkskörper © AFP

Das Feuer brach kurz nach Mitternacht in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aus. Auch die restlichen Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach den Löscharbeiten durften sie sie wieder betreten.