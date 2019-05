Zeichentrickfilm "I Lost My Body" ausgezeichnet

Film über abgetrennte Hand gewinnt Kritikerpreis in Cannes

Cannes (AFP) - Ein Zeichentrickfilm über das Eigenleben einer abgetrennten Hand hat den Kritikerpreis beim Filmfestival in Cannes gewonnen. Die französische Produktion "I Lost My Body" wurde am Mittwochabend ausgezeichnet. Der Film von Regisseur Jérémy Clapin handelt von einer Hand, die von ihrem Körper getrennt wird und ein Eigenleben führt.

Erster wichtiger Preis in Cannes vergeben © AFP

Das Drehbuch stammt unter anderem von Guillaume Laurant, der für "Die fabelhafte Welt der Amélie" von 2001 für einen Oskar nominiert wurde. Der Hauptpreis in Cannes, die Goldene Palme für den besten Film, wird am Samstagabend vergeben.