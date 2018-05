Filmfestival von Cannes beginnt im Zeichen von #MeToo

Cannes (AFP) - Am Dienstag beginnt das 71. Filmfestival von Cannes. Bei der Eröffnung stellt der iranische Regisseur Ashgar Farhadi seinen Psychothriller "Everybody Knows" mit dem spanischen Hollywood-Paar Penelope Cruz und Javier Bardem in den Hauptrollen vor (19.00 Uhr). Insgesamt konkurrieren 21 Regisseure mit ihren Filmen um die Goldene Palme. Die Auszeichnung wird am letzten Tag des Festivals verliehen, am 19. Mai.

In diesem Jahr muss sich das Filmfest an der französischen Côte d'Azur auch mit dem Skandal um den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein auseinandersetzen: Mehrere der Fälle sollen sich in Cannes ereignet haben. Etwa hundert Frauen, unter ihnen viele Schauspielerinnen, werfen Weinstein vor, sie sexuell bedrängt oder gar vergewaltigt zu haben.