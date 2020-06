Blockbuster soll wegen Corona erst am 12. August in die Kinos kommen

Filmstart von Christopher Nolans Mega-Budget-Thriller "Tenet" erneut verschoben

New York (AFP) - Der Filmstart des neuen Mega-Budget-Thrillers von Regisseur Christopher Nolan ist wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben worden. Der im Vorfeld als möglicher Sommer-Kassenschlager angepriesene Film "Tenet" werde nicht - wie nach einer ersten Terminverschiebung festgelegt - am 31. Juli, sondern erst ab dem 12. August in die Kinos kommen, teilte eine Sprecherin des Unterhaltungskonzerns Warner Brothers am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit.

John David Washington: Hauptdarsteller in "Tenet" © AFP

Das zuständige Filmstudio, eine Tochtergesellschaft des Telekommunikationskonzerns AT&T, werde den Spielfilm veröffentlichen, "wenn die Kinobetreiber und die Gesundheitsbehörden der Meinung sind, dass es der richtige Zeitpunkt ist", fügte die Sprecherin hinzu. Zudem sei geplant, den Blockbuster über einen "viel längeren" Zeitraum als üblich in den Kinosälen zu zeigen.

"Tenet" sollte der erste Film sein, der nach den monatelangen Corona-Beschränkungen in die Kinos kommt. Der Film wurde mit einem Budget von 205 Millionen Dollar (rund 182 Millionen Euro) produziert. John David Washington, der Sohn von Hollywood-Star Denzel Washington, spielt die Hauptrolle.