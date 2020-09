Vor allem Lappland mit Weihnachtsmann-Grotte hofft auf Besucher

Finnland lässt Touristen bis zu drei Tage einreisen

Helsinki (AFP) - Finnland hat seine Einreiseregeln für Besucher gelockert: Touristen aus Ländern mit geringen Corona-Infektionszahlen wie Deutschland dürfen nun bis zu drei Tage ins Land, wie die Regierung am Freitag in Helsinki mitteilte. Damit reagierte sie auf den Druck der Tourismusindustrie vor allem in Lappland im äußersten Norden des Landes.

Touristen dürfen wieder zum Weihnachtsmann nach Lappland © AFP

Die Zahl der Besucher in Lappland hat in den vergangenen Jahren immer neue Rekordwerte erreicht. Vor allem die Nordlichter und die "wahre Weihnachtsmann-Grotte" sind Anziehungspunkte für Touristen.

In Finnland gelten im Kampf gegen das Coronavirus bisher äußerst strikte Einreisebestimmungen, außer für eine Handvoll Länder mit äußerst geringen Infektionsraten besteht ein Einreiseverbot. Nun sollen Touristen aus Ländern, in denen es innerhalb von zwei Wochen weniger als 25 tägliche Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab, für drei Tage frei ins Land kommen dürfen. Touristen aus Ländern mit höheren Zahlen wie Großbritannien und Frankreich sollen im Rahmen von organisierten Gruppenreisen willkommen sein.