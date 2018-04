Rockband befand sich vor Tournee in einer "Sackgasse"

Fleetwood Mac nennt Streit um Proben als Grund für Trennung von Buckingham

New York (AFP) - Die Rockband Fleetwood Mac hat nach ihrer Trennung von Gitarrist Lindsey Buckingham erstmals den Grund für dessen Rausschmiss genannt. Die Gruppe ("Go Your Own Way", "Dreams") habe im Juni mit den Proben für die anstehende Nordamerika-Tour beginnen wollen, dies sei Buckingham aber zu früh gewesen, erklärte Sängerin Stevie Nicks in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Musikmagazin "Rolling Stone".

Fleetwood Mac wirft Gitarristen Buckingham raus © AFP

Die für ihre internen Streitereien bekannte Band hatte kürzlich die Trennung von Buckingham bekannt gegeben, der 1974 zur Band gestoßen war. Der Gitarrist schrieb viele wichtige Stücke für die Band, unter anderem für ihr erfolgreichstes Album "Rumours", und war zwischenzeitlich mit Nicks liiert. 1987 verließ Buckingham die 1967 gegründete Band, kehrte aber später wieder zu Fleetwood Mac zurück.

Schlagzeuger Mick Fleetwood, einziges verbliebenes Gründungsmitglied der Band, sagte im "Rolling Stone", die Band habe sich in einer Sackgasse befunden. "Die Mehrheit bestimmt, was wir als Band tun müssen, um vorwärts zu kommen", erklärte er die Entscheidung, sich von Buckingham zu trennen. Der Gitarrist selbst hat sich bisher nicht zu seinem Rausschmiss geäußert.

Buckingham wird bei der Tournee nun von zwei Gitarristen ersetzt: Neil Finn von der Band Crowded House und Mike Campbell, der unter anderem für den inzwischen verstorbenen Rockmusiker Tom Petty spielte. Die Tournee beginnt im Oktober und soll mit einer zweimonatigen Unterbrechung im Winter bis April dauern.