Französischer Extremsportler Zapata "enttäuscht" über Scheitern

"Fliegender Mann" will Rekordversuch am Ärmelkanal wiederholen

Boulogne-sur-Mer (AFP) - Der französische Extremsportler und "fliegende Mann" Franky Zapata will seinen Rekordversuch zur Überquerung des Ärmelkanals wiederholen. "Ich bin enttäuscht", sagte Zapata am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP nach dem Absturz mit seiner Düsenplattform Flyboard Air. "Aber sicher ist: Ich werde noch einmal hinüber fliegen." Womöglich werde er bereits in den kommenden Tagen zu einem neuen Start antreten, sagte der 40-Jährige. Den Termin wolle er nun mit allen Beteiligten aushandeln.

Zapata bei seinem Start im nordfranzösischen Sangatte © AFP

Zapata war am Donnerstagmorgen mit dem von seiner Firma entwickelten Flyboard Air in Nordfrankreich gestartet, aber nach wenigen Minuten Flug ins Meer gestürzt - kurz vor einem geplanten Tankstopp. Er wurde von Rettungstauchern geborgen und mit dem Schiff in den Hafen Boulogne-sur-Mer gebracht. Bis auf eine Schürfwunde am rechten Ellenbogen blieb er bei dem Absturz unverletzt.