Polizei: Keine Verletzten - Gefahr aber noch nicht gebannt

Fliegerbombe in Dresden bei neuerlichem Entschärfungsversuch teilweise detoniert

Dresden (AFP) - Die in Dresden gefundene Fliegerbombe ist bei einem neuerlichen Entschärfungsversuch am späten Mittwochabend teilweise detoniert. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt.

Die Bombe war am Dienstag entdeckt worden, die Entschärfung gestaltet sich wegen des schlechten Zustands der Bombe seither schwierig. Der Zünder war für die Spezialisten nicht mehr ohne weiteres frei zugänglich.

Die Polizei twitterte am Mittwochabend, der Zünder sei per Fernzündung mit Raketenklemme aus der Bombe gedreht worden. Dabei sei es zu Funkenflug und einem Brand des Dämmmaterials in der unmittelbaren Umgebung und einer Teildetonation gekommen.

Wegen des Brandes bestehe weiterhin Gefahr; die Einsatzkräfte könnten den unmittelbaren Gefahrenbereich nicht betreten. "Erst wenn der Brand erloschen ist und die Bombe abgekühlt ist, können sich unsere Spezialisten ein genaueres Bild vor Ort machen", teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit.

Da ungewiss sei, wie viel Sprengstoff noch in der Weltkriegsbombe enthalten sei, bleibe der Sperrbereich weiterhin erhalten. Das Gebiet war bereits nach dem Fund der Fliegerbombe weiträumig abgesperrt worden. In der Nacht zum Mittwoch hatten mehr als 8700 Menschen ihre Häuser räumen müssen. Auch zwei Seniorenheime und eine geriatrische Klinik waren betroffen.