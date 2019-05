Rund 12.400 Menschen mussten Häuser verlassen

Fliegerbombe in Halle entschärft

Halle (AFP) - In Halle in Sachsen-Anhalt ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. "Die Fliegerbombe in Halle konnte soeben erfolgreich entschärft werden. Alle Evakuierten können ab sofort zurück in ihre Wohnungen", erklärte die Polizei Halle (Saale) am Abend. Die Sperrungen rund um den Bombenfundort seien aufgehoben worden.

Der Hauptbahnhof in Halle an der Saale © AFP

Nach dem Fund der 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe mussten rund 12.400 Menschen die umliegenden Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen waren nach Angaben der Stadtverwaltung unter anderem sieben Pflegeheime, sechs Schulen und eine Kindertagesstätte. Der Hauptbahnhof wurde gesperrt, Fernzüge wurden umgeleitet.

Die Weltkriegsbombe war am Montagvormittag bei Bauarbeiten etwa hundert Meter neben dem Hauptbahnhof gefunden worden. Das Gebiet wurde in einem Radius von rund 800 Metern abgesperrt.