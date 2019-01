Grund sind Störaktionen vor Weihnachten

Flughäfen Heathrow und Gatwick investieren in Technologie gegen Drohnen

London (AFP) - Die beiden größten britischen Flughäfen, Heathrow und Gatwick, investieren nach eigenen Angaben in Technologie zur Abwehr von Drohnen. Grund sind die vorweihnachtlichen Drohnen-Störaktionen auf dem Londoner Flughafen Gatwick. Ein Gatwick-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, es würden mehrere Millionen Pfund für eine Ausrüstung ausgegeben, wie sie das Militär in den Weihnachtstagen zur Verfügung gestellt habe.

Ein Sprecher von London Heathrow, Großbritanniens größtem Airport, sagte, der Flughafen suche in enger Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Stellen, einschließlich der Polizei, nach den "besten Technologien" gegen die Bedrohung durch Drohnen. Die Sicherheit der Passagiere und des Flugpersonals bleibe "oberste Priorität".

Die Ermittler hatten ein Ehepaar als mutmaßliche Verantwortliche für die stundenlangen Drohnenflüge über Gatwick festgenommen, aber nach weniger als zwei Tagen wieder freigelassen.

Insgesamt waren rund 50 Mal Drohnen über dem Flughafen gesichtet worden. Die Polizei holte auf der Suche nach dem oder den Verantwortlichen schließlich das Militär zur Hilfe. Dieses stellte Spitzentechnologie zur Verfügung, um den Fluggeräten auf die Spur zu kommen.

Wegen der Drohnen-Flüge war der Flugbetrieb in Gatwick fast 36 Stunden lang unterbrochen. Rund tausend Flüge wurden zwischen dem 19. und dem 21. Dezember umgeleitet oder fielen aus. Zehntausende Passagiere saßen fest.