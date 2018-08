Tiere auf Straßenbrücke völlig erschöpft

Flugversuche verlassener Jungschwäne rufen Hamburger Feuerwehr auf den Plan

Hamburg (AFP) - Die verzweifelten Flugversuche von vier von ihren Eltern verlassenen Jungschwänen auf einer Straßenbrücke haben in Hamburg die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Vögel seien so erschöpft gewesen, dass ihr Vorhaben ständig misslang, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Feuerwehrleute und Polizisten fingen die Schwäne ein und brachten sie in ein Hamburger Tierheim.

Schwäne mit Küken © AFP

Der Einsatz im Stadtteil Rahlstedt am Sonntagabend dauerte demnach zweieinhalb Stunden. Ein Anrufer hatte die Feuerwehr alarmiert, die zunächst einen Gerätewagen mit Tiertransportboxen losschickte. Dieser reichte aber zum Transport des Quartetts nicht aus. Weitere Gerätewagen samt Besatzung mussten daher in Marsch gesetzt werden.