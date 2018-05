Ermittlungen zu Unglücksursache dauern an - Drei Überlebende ringen mit dem Tod

Flugzeugabsturz mit 110 Toten stürzt Kuba in tiefe Trauer

Havanna (AFP) - Nach dem Flugzeugabsturz in Kuba mit 110 Toten dauert das Rätselraten über die Unglücksursache an. Internationale Experten untersuchten am Wochenende das Wrack nahe dem Flughafen von Havanna und suchten nach dem zweiten Flugschreiber, der wichtige Erkenntnisse zum Unfallhergang liefern soll. Die Ärzte kämpften weiter um das Leben der drei Frauen, die den Absturz am Freitag überlebt hatten.

Das Wrack der abgestürzten Maschine © AFP

Nach dem tödlichsten Flugzeugunglück in Kuba seit fast 30 Jahren ordnete die Regierung in Havanna eine zweitägige Staatstrauer an. Die Fahnen wurden am Wochenende landesweit auf Halbmast gesetzt. Auch international war die Anteilnahme groß. Er habe Beileidsbekundungen aus aller Welt erhalten, sagte Kubas neuer Präsident Miguel Díaz-Canel am Sonntag.

Die Boeing 737-200 war am Freitag kurz nach ihrem Start in Havanna mit 107 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern abgestürzt. Augenzeugen zufolge hatte der Pilot erfolglos versucht, eine Notlandung vorzunehmen. Ziel des Inlandsflugs war die 670 Kilometer östlich gelegene Stadt Holguín.

Bei den Toten handelt es sich nach Regierungsangaben um 99 Kubaner, sechs mexikanische Besatzungsmitglieder und einen Touristen aus Mexiko sowie ein argentinisches Paar und zwei Passagiere aus West-Sahara. Drei Kubanerinnen überlebten den Absturz. Sie wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Havanna gebracht. Ihr Zustand sei weiterhin "kritisch", verlautete aus dem Krankenhaus, in dem sie behandelt wurden.

Kubas Präsident Díaz-Canel besuchte die Überlebenden im Krankenhaus und sprach mit Hinterbliebenen. 20 der 110 Opfer wurden nach Angaben der Gerichtsmediziner bis Sonntag identifiziert.

Aufschluss über die Absturzursache erhoffen sich die Ermittler von dem Flugdatenschreiber und dem Stimmenrekorder der Unglücksmaschine. Die erste Black Box wurde am Samstag gefunden. Das Gerät sei in einem "guten Zustand" geborgen und bereits der zuständigen Untersuchungskommission übergeben worden, sagte Verkehrsminister Adel Yzquierdo.

Die staatliche Fluggesellschaft Cubana de Aviación hatte die Maschine samt Besatzung von der mexikanischen Airline Global Air, auch bekannt als Aerolíneas Damojh, gechartert. Das Flugzeug wurde laut Global Air 1979 gebaut und war zuletzt im November in der Inspektion. Dabei sei kein Regelverstoß festgestellt worden, teilte die mexikanische Verkehrsbehörde mit.

Mexikos zivile Luftfahrtbehörde kündigte an, Global Air werde einer außerordentlichen Prüfung unterzogen. Zudem wurden mexikanische Experten nach Havanna entsandt, um die kubanischen Behörden zu unterstützen. Der Flugzeughersteller Boeing stellte ebenfalls ein Team von Technikern bereit, um bei den Ermittlungen zu helfen.

Ein früherer Global-Air-Pilot berichtete in einem Interview über Missstände bei der Fluglinie. Marco Aurelio Hernández sagte der Zeitung "Milenio", er habe von 2005 bis 2013 bei Global Air gearbeitet und dabei auch die am Freitag abgestürzte Boeing 737-200 geflogen.

Wegen Sicherheitsmängeln bei der mexikanischen Fluggesellschaft habe er 2013 bei der mexikanischen Verkehrsbehörde Beschwerde eingereicht, sagte Hernández. Dabei sei es um die mangelhafte Wartung der Flugzeuge gegangen. Eine Sprecherin von Global Air bestätigte, dass Hernández bei der Fluggesellschaft gearbeitet habe. Zu seiner Beschwerde wollte sie sich aber nicht äußern.

Die Nachricht von dem Absturz sorgte auch in Mexiko für Erschütterung. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt versammelten sich am Samstag besorgte Kollegen und Angehörige von Mitarbeitern vor dem Sitz von Global Air. Einige weinten und hielten sich in den Armen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte in einem Kondolenztelegramm an Díaz-Canel, die Nachricht vom Absturz der Passagiermaschine habe sie "mit tiefer Trauer erfüllt". UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich ebenfalls erschüttert. Auch die Regierungen mehrerer lateinamerikanischer Länder, der russische Staatschef Wladimir Putin sowie Papst Franziskus bekundeten ihre Anteilnahme.

Der Absturz am Freitag war das schwerste Flugzeugunglück in Kuba sei 1989. Damals stürzte eine Passagiermaschine auf ein Wohnviertel nahe Havanna. Etwa 150 Menschen kamen dabei ums Leben.