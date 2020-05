Magazin wirft Model Aufblähung von Unternehmenszahlen vor

"Forbes" streicht Kylie Jenner von seiner Milliardärs-Liste

New York (AFP) - Das US-Magazin "Forbes" hat Model und Daily-Soap-Star Kylie Jenner von seiner Liste der Milliardäre gestrichen und der 22-Jährigen vorgeworfen, den Wert ihres Kosmetik-Unternehmens aufgebauscht zu haben. Gut ein Jahr, nachdem das Magazin Jenner zur Milliardärin erklärt hatte, hieß es am Freitag in einem auf seiner Website veröffentlichten Artikel, ihre Kosmetikfirma Kylie Cosmetics sei "bedeutend kleiner und weniger profitabel", als es bisher dargestellt worden sei.

Kylie Jenner © AFP

Dies geht laut "Forbes" aus dem Kleingedruckten eines Vertrags mit dem Beauty-Riesen Coty hervor, an den Jenner im Januar 51 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen verkauft hatte. "Forbes" warf zudem der Familie Kardashian-Jenner, deren jüngster Spross Kylie ist, vor, "vermutlich gefälschte" Steuererklärungen vorgelegt zu haben. Dies zeige, "wie verzweifelt einige der Ultrareichen versuchen, noch reicher zu wirken", schrieb das Magazin.

"Forbes" schätzt Jenners Vermögen nun auf knapp 900 Millionen Dollar. Die 22-Jährige kommentierte den Bericht mit den Worten, sie habe nie darum gebeten, als Milliardärin eingestuft zu werden.