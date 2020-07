30-jähriger Mexikaner "körperlich gesund"

Formel-1-Fahrer Sergio Pérez positiv auf Coronavirus getestet

Silverstone (AFP) - Kurz vor dem Großen Preis von Großbritannien ist der Formel-1-Pilot Sergio Pérez positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 30-jährige Mexikaner habe sich in Quarantäne begeben, teilte sein Rennstall Racing Point am Donnerstag mit. Pérez sei "körperlich gesund und gut gelaunt". Er werde das Rennen am Wochenende jedoch verpassen.

Pérez beim Rennen in Ungarn © AFP

Der Mexikaner ist der erste Formel-1-Fahrer, der seit Saisonbeginn am 5. Juli in Österreich positiv auf Covid-19 getestet wurde. Pérez, der seit 2011 in der Formel 1 startet, liegt nach drei Rennen in der Gesamtwertung auf Platz sechs.